CERCA DI SFONDARE LA PORTA D'INGRESSO DELLA EX CONVIVENTE: IN ARRESTO

I carabinieri della stazione di Notaresco (TE), unitamente ai colleghi di Pineto e Bisenti, hanno arrestato un uomo del luogo ritenuto presunto responsabile dei reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo in preda a un forte stato di agitazione cerava di sfondare la porta di ingresso dell’abitazione della ex convivente, sita nel suo stesso palazzo. All’atto dell’intervento dei carabinieri l’uomo li minacciava per poi aggredirli e spintonarli. Lo stesso veniva bloccato e condotto in caserma dove continuava con suo fare aggressivo e minaccioso. Tratto in arresto veniva condotto presso il carcere di Teramo, in attesa dell’udienza di convalida, ciò come disposto dal P.M. di turno alla Procura della Repubblica di Teramo che coordina le indagini.