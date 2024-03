VIDEO / ILARIA CUCCHI A CASTROGNO: «E' UNA DELLE PEGGIORI CARCERI CHE IO ABBIA MAI VISTO»

«E' una delle peggiori carceri che io abbia visto in Italia... e ne ho viste tante, ma quella di Teramo è davvero in una condizione molto seria, anche per quello che riguarda la situazione sanitaria, con molti detenuti affetti da patologie mentali, sottoposti a dosi mnassicce di psicofarmaci, che si aggirano mezzi addormentati... per non parlare di quelli che hanno bisogno di visite specialistiche e non riescono ad averne, sia per problemi di liste di attesa, sia per mancanza di personale che possa accompagnarli in ospedale...».