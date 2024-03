DA OGGI, LIVIO RECCHIUTI E' IL NUOVO COMANDANTE DEL REPARTO DI POLIZIA PENITENZIARIA AI "DUE PALAZZI" DI PADOVA

''Auguro buon lavoro al dottor Livio Recchiuti, che prende servizio quale nuovo comandante del reparto di Polizia Penitenziaria, in forze presso la Casa di reclusione 'Due Palazzi' di Padova. Persona dalle grandi doti organizzative e professionali, Recchiuti aveva assunto lo stesso incarico nel

penitenziario di Teramo. Ringrazio il dottor Carlo Torres per l'impegno profuso e i risultati raggiunti in questi anni". Lo dichiara il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari. "L'attenzione del ministero della Giustizia e del Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria nei confronti del carcere di Padova è massima - assicura - Lavoriamo insieme per renderlo un istituto di eccellenza a livello nazionale, valorizzando le esperienze trattamentali già presenti e assicurando condizioni di esercizio sempre migliori agli agenti, agli educatori e al personale tutto''.