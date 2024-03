INCIDENTE SPETTACOLARE A VILLA BOZZA DI MONTEFINO, DONNA RIMANE ILLESA

Stamattina una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta lungo strada provinciale SP31, tra Atri e Villa Bozza di Montefino, a seguito di un incidente stradale. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Pegeout 308 SW con alla guida una donna. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Cellino Attanasio, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi dell'incidente, il veicolo è uscito di strada ed è rimasto in bilico sulla scarpata dopo essersi ribaltato ed appoggiato ad alcuni alberi. La conducente, preoccupata che il mezzo potesse scivolare lungo la scarpata, è rimasta ferma nel posto di guida dopo aver chiamato i soccorsi. Appena giunti sul posto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato ancorandolo con cavi metallici all'autopompa. Successivamente si sono introdotti nell'abitacolo dell'auto e hanno messo in salvo la conducente. La donna è uscita praticamente illesa dall'incidente, ma precauzionalmente è stata trasportata all'Ospedale di Atri con un'ambulanza del 118. Il mezzo incidentato è stato recuperato dall'autogrù inviata sul posto dal Comando di Teramo. Durante le operazioni di intervento e dei rilievi dell'incidente la strada provinciale è rimasta chiusa al traffico.