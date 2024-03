L’OTTO MARZO LE DONNE RADICALI IN VISITA A CASTROGNO

La delegazione teramana per 2/3 di donne l'8 marzo alle ore 9 varca i cancelli del carcere di Castrogno per visitarne la sezione femminile.

Quest'iniziativa politica che a Teramo adotta il colore e il profumo delle _mimose alle donne_ portate a detenute e detenenti, insieme a libri per la biblioteca del raggio, è organizzata dal Partito Radicale: _un fiore per le donne_

Noi uomini, in tre per l'occasione siamo di servizio a sostegno di una lotta di liberazione dalle oppressioni maschiliste esercitate in maniera violenta e aperta con femminicidi e abusi, o in maniera subdola e coperta come avviene nel mondo politico della partitocrazia. Perciò due candidate al rinnovo del consiglio regionale hanno scelto di partecipare a questa iniziativa politica nazionale.

La lotta in prima persona delle donne non può essere delegata. Solo riprendendola con forza si riannodano i fili delle esperienze che hanno portato in avanti la maturazione della società secolarizzandola e riconoscendo i diritti civili e la dignità di vita

Ariberto Grifoni