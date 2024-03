VIDEO / GIORGIA MELONI A TERAMO: “L’ABRUZZO È STRAORDINARIO, MERITA LA NOSTRA VISIONE… E ALTRI CINQUE ANNI DI MARSILIO”

“Abbiamo una visione per l’Abruzzo, e i dati macroeconomici dimostrano come questo territorio straordinario meriti quella visione.. per riprendersi dalla condizione nella quale l’avevamo lasciata quelli che l’hanno amministrata prima di noi”. Giorgia Meloni a Teramo, parla dell’Abruzzo, degli anni di Marsilio e di quelli che verranno, e dei progetti “Per questo territorio, che merita di crescere ancora”

