VIDEO / D'ALBERTO, D'ANGELO E L'UNIVERSITA' SONO I GRANDI ASSENTI ALL'INCONTRO CON LA PREMIER, MA C'E' CHI CERCA VISIBILITA' MERITANDOSI UN "PAGLIACCIO" DA MARSILIO...



Il Sindaco Gianguido D’Alberto, e il presidente della Provincia Camillo D’Angelo, non si sono presentati all’incontro con la premier Giorgia Meloni. Eppure, si trattava di un incontro istituzionale, ma nonostante fossero invitati, hanno preferito non partecipare, atteggiamento che rasenta lo sgarbo istituzionale. Tra gli assenti, anche il Vescovo e il Rettore Mastrocola.

Nel corso dell’incontro poi, il partigiano nato dopo la guerra, Antonio Topitti, nelle vesti probabilmente del rappresentante di categoria (e sarebbe interessante sapere se la categoria rappresentata da Topitti sia d'accordo) ha esposto un cartello sull’ex manicomio, guadagnandosi un “pagliaccio” dal Presidente della Regione, ognuno in fondo cerca visibilità come può. Il cartello, poi, è stato sequestrato dai Carabinieri.