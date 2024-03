L'ESAME AUTOPTICO HA STABILITO CHE LUCA DI DOMENICO E' MORTO PER UN ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO

L’esame autoptico eseguito oggi sul corpo di Luca Di Domenico, l’idraulico di 44 anni di Ripattoni di Bellante morto sabato pomeriggio nella sua auto finita contro un furgone lungo la statale 80 a Selva Piana ha stabilito che l'uomo è deceduto per un attacco cardiaco e non per l'incidente stradale.

Il magistrato ha restituito la salma ai genitori Silvana e Arnaldo. I funerali si svolgeranno domani nel Santuario di Santa Maria in Herulis a Ripattoni, alle 10:30.