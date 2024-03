ULTIMO GIORNO A LAVORO QUELLO DI DOMANI PER UMBERTO PAVONI, DA 40 ANNI IN POLIZIA

Ultimo giorno di lavoro, quello di domani per Umberto Pavoni, colonna storica della Questura di Teramo, che dopo quaranta anni di servizio conquista la gioia di un meritato riposo, Ma nessuno osi chiamarla "pensione", perché anche se per ora dissimula e parla solo di ferie e relax estivo, tutti sappiamo cvhe, per indole, carattere e stile, Pavoni non è tipo da starsene con le mani in mano, ma farà in modo di restare sempre dinamico e pronto a partire,come è stata la sua vita lavorativa. Umberto Pavonio ha lavorato pe quattro decenni in Polizia, anni di grandi soddisfazioni, molti dei quali alla Digos della questura di Teramo.

Se è vero che il suo lavoro gli mancherà, è altrettanto vero che lui mancherà molto a noi giornalisti, per la sua grande disponibilità e il suo grande cuore gentile.

In bocca al lupo, caro Umberto!,