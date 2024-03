GRANDE SUCCESSO PER IL TRUCK “UNA VITA DA SOCIAL”

Grande risposta degli studenti teramani che stanno partecipando attivamente al progetto “Una Vita da Social” salendo a bordo del truck della Polizia, da ieri in piazza Martiri della Libertà a Teramo. La campagna di sensibilizzazione al corretto uso positivo, consapevole e responsabile, messa in campo dalla Polizia rientra nel ciclo di iniziative del progetto regionale “Abruzzo contro il bullismo” a cura dell'Associazione e.t.s “Società Civile”

'Una vita da social', in oltre dieci anni, ha toccato oltre 400 città in tutta Italia, coinvolgendo oltre 2 milioni e mezzo di studenti sia nelle piazze che nelle scuole, più di 220mila genitori e 125mila insegnanti, per un totale di 17mila istituti scolastici coinvolti.

Molte classi di studenti delle scuole di Teramo si stanno susseguendo con la supervisione dei loro insegnanti, a bordo del truck. Cyberbullismo, adescamento online, estorsione sessuale, nonché le diverse fonti di rischio connesse all’uso delle piattaforme social e, più in generale, di Internet, anche con riferimento agli acquisti e alle transazioni in rete, che sempre più spesso coinvolgono i giovani: questi gli argomenti trattati dalla Polizia con gli studenti.

Dopo il "Camper Rosa" della Polizia contro la violenza sulle donne e il "Pullman Azzurro" della Polizia stradale che nei primi giorni di febbraio ha sostato davanti alle scuole di Teramo riscuotendo un grande successo, il nuovo truck "Vita da social" - allestito con tecnologie di ultima generazione – resterà nel centro storico di Teramo fino a giovedì 7 marzo.

Il truck della Polizia rimarrà in piazza Martiri anche domani 6 e giovedì 7 marzo.