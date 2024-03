CITTADINI SALVANO UN FALCO GHEPPIO

Nella giornata di ieri, è stato raccolto sulla sede stradale in Via Gran Sasso ad Ancarano, un esemplare di falco gheppio da parte di due Concittadini Ancaranesi, i quali hanno notato il volatile a terra impossibilitato a muoversi. Una volta raccolto lo stesso, evitando che potesse essere investito, si sono rivolti alla Polizia Municipale di Ancarano che attivato le procedure del caso.

“Abbiamo subito attivato le dovute richieste di intervento - dichiara il Sindaco Pietrangelo Panichi - affinché l’esemplare protetto potesse ricevere le cure del caso. La mia richiesta di aiuto e’ stata raccolta dal Dott. Nazareno Puccella del servizio veterinario che ringrazio insieme alla Asl Teramo per aver prontamente disposto il recupero del falco,con il servizio preposto, a cui e’ seguito il trasporto presso il Centro Recupero Fauna selvatica di Pescara e senza il quale probabilmente il selvatico non avrebbe avuto modo di essere curato. Ringrazio i Concittadini Ilaria ed Antonio Tomasi i quali con grande coraggio e senso civico hanno evitato un infausto destino per il gheppio, togliendolo dalla sede stradale. Ringrazio gli Agenti di Polizia Municipale Daniela Tenerelli e Fabio Bizzarri per il fondamentale supporto nelle attività organizzative ed il Consigliere Regionale Emiliano Di Matteo per le interlocuzioni del caso”