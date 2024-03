VIDEO / VIOLENTISSIMA “NEVICATA” DI GRANDINE SU TERAMO

Violentissima “nevicata” di grandine su Teramo. In una decina di minuti, s’è scatenato il finimondo, con una grandinata che ha coperto la città di una coltre bianca come neve. In molti hanno cercato riparo nei parcheggi coperti dei supermercati. Circolazione stradale difficilissima, molte auto di traverso nei quartieri collinari. La coltre di gradine ghiacciata impedisce a molti pneumatici di fare presa sull'asfalto.

