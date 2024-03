VIDEO / CASE ATER VIA ADAMOLI. D'EGIDIO: «CHIEDO INCONTRO RISOLUTORE COL PRESIDENTE CECI»



«Dal giorno della visita di Calenda, il 3 febbraio, non è successo nulla in via Adamoli...»- Alessio D'Egidio, consigliere comunale di Azione, torna a chiedere soluzioni per gli inqulini di via Adamoli. che «Non sono inqulini dell'Ater, ma di Teramo...», ma soprattutto chiede un incontro col presidente dell'Ater, magari anche alla presenza del Sindaco: «Sono convinto che l'Ater in questo caso sia parte lesa...»