RITROVATA "BIANCA", ERA SCOMPARSA DOMENICA FUGGENDO DALL'AUTO RIBALTATA NELL'INCIDENTE SULL'A14

E’ stata ritrovata questa mattina, la splendida Bianca, la cagnolina scomparsa domenica dall’auto coinvolta nell’incidente sull’A14, tra Roseto degli Abruzzi e Pineto. Viaggiava con la sua famiglia, un medico e un’insegnante che si spostano frequentemente tra la Puglia e la Francia, e che scelgono di spostarsi in auto proprio per lei, per Bianca. Quando l’auto s’è ribaltata però, e ha visto i suoi familiari feriti, è scappata sconvolta, rendendosi irreperibile.

L’hanno cercata ovunque, per giorni, anche per dare una risposta ai suoi proprietari, ricoverati al Mazzini di Teramo con una serie di fratture, ma miracolosamente vivi. La loro costante preoccupazione, e quello della loro figlia, Noemi, che intanto aveva raggiunto Teramo, non era per le ferite o per i tempi di guarigione, ma per Bianca, una vera e propria “seconda figlia”. «Vive con i miei genitori da sei anni, da quando l’hanno presa al canile di Bisceglie, dove era stata portata denutrita e malridotta… aveva appena partorito, ma dei cuccioli non si è mai saputo nulla - racconta Noemi - è meravigliosa, affettuosa… non riuscivamo a pensare a quello che stesse passando, da sola, chissà dove…». Stamattina, poi, la bella notizia. E’ stata ritrovata, da alcuni volontari, in una zona non distante dal luogo dell’incidente. Era spaventata e ancora visibilmente scossa, ma quando ha potuto rivedere Noemi, la gioia è esplosa incontenibile. Sta bene. E’ stata visitata nella clinica veterinaria l’Arca e adesso avrà tutto il tempo per rimettersi in forze. Dovrà, però, aspettare qualche giorno per riabbracciare i suoi familiari, perché ovviamente non può entrare in ospedale e loro, per ora immobilizzati, non possono neanche salutarla dalla finestra. Ma quel giorno verrà, e sarà festa grande.