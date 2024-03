PIETRO QUARESIMALE RICEVUTO DA PAPA FRANCESCO COME “AMBASCIATORE” CONTRO IL BULLISMO



Nell’ultima della quattro giornate che hanno visto la presenza nel cuore di Teramo (unica città in Italia) dei tir della Polizia “vita da social” che hanno monopolizzato l’interesse di centinaia di ragazzi nell’ambito della rassegna sociale educativa “Abruzzo contro il bullismo”, per l’assessore alle politiche sociali Pietro Quaresimale - che ha ideato e promosso la rassegna ritenuta “la più qualificata rassegna italiana contro il bullismo” – giunge un altro riconoscimento importante di cui non si potrà non tenere conto nelle valutazione post elettorali .

Infatti l’assessore Pietro Quaresimale recentemente nominato “ambasciatore” italiano contro il bullismo dal Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti - la più seguita startup social del settore – il giorno 26 marzo sarà ricevuto nell’udienza presso la sala Nervi dal Santo Padre Papa Francesco insieme a importanti esponenti nazionali ed internazionali che si sono distinti nel loro impegno sociale e culturale.

L’assessore Quaresimale donerà al Papa la sua maglietta rossa di “ambasciatore” recentemente ricevuta nella cerimonia svoltasi a Teramo.