EVASE DA CASTROGNO GRAZIE AD UN DRONE: ARRESTATA LA COMPAGNA E DUE AMICI



E’ riuscito ad evadere a settembre da Castrogno, calandosi con una corda dalla finestra della sua cella, dopo aver segato le sbarre con un filo diamantato. Da allora, del 39enne albanese Roland Dedja, detenuto a Castrogno per reati di droga, si sono perse le tracce. Le indagini della Polizia, peró, hanno cercato di stabilire chi e come avesse fornito all’albanese tutto il materiale per la fuga, scoprendo che con ogni probabilità sarebbe avvenuto con un drone. Ad organizzare il tutto sarebbero state tre persone: la compagna dell’evaso e due uomini, un rumeno e un albanese. La donna è a Castrogno, gli altri due sono stati arrestati nelle Marche. Roland Dedja invece è introvabile, già una dozzina di anni fa era riuscito ad evadere, calandosi con un lenzuolo da una finestra del carcere di Pisa.