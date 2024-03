CASA DEL POPOLO SI MOBILITA' PER AIUTARE I GESTORI DEL CAFFÈ DA PIERPI ANDATO DISTRUTTO A GENNAIO

Domani, sabato 9 marzo e’ in programma una giornata di solidarietà alla Casa del Popolo di Teramo per dare una mano concreta ai gestori del Caffè da Pierpi nel ricostruire il proprio bar andato distrutto in un incendio lo scorso gennaio .

All’alba del 15 gennaio un incendio ha distrutto il Caffe da Pierpi. Attraverso la solidarietà vogliamo ricostruirlo. Il Caffè da Pierpi per alcuni era solo un semplice Bar ma per noi era di più: il Caffè da Pierpi era un luogo di ritrovo, uno spazio di aggregazione sempre aperto e disponibile verso tutte e tutti noi con i suoi “terzi tempi” e il sorriso e la gentilezza di Pierpaolo e della sua famiglia che da sempre lo hanno caratterizzato. Sabato 9 marzo, il Caffe da Pierpi si sposta alla Casa del Popolo di Teramo, in via Nazario Sauro 52 per una serata di musica, buona birra e solidarietà. Tutto il ricavato della giornata andrà in aiuto del nostro compagno Pierpi per la ricostruzione della sua attività.