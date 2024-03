RICERCATO PER VIOLENZA SULL'EX MOGLIE, ARRESTATO IN PIAZZALE SAN FRANCESCO, DEVE SCONTARE 3 ANNI E 8 MESI

I Carabinieri di Teramo hanno arrestato un uomo, di origine straniera, di 43 anni, abitante nelle Marche, su cui pendeva un mandato di cattura emesso nel mese di febbraio ad Ancona che lo condannava alla pena di 3 annio e 8 mesi per i reati di: Lesioni personali, violenza privata e atti persecutori nei confronti dell’ex coniuge legalmente separato. La sua latitanza è stata interrotta da un controllo dei Carabinieri in servizio di vigilanza nei pressi dell’autostazione di Piazza San Francesco. I militari si sono insospettiti del suo atteggiamento infatti l’uomo alla vista dei Carabinieri cercava di chiudersi il cappuccio per non svelare il volto.