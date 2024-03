CASTEL CASTAGNA NOMINA IL PRESIDENTE MARSILIO CITTADINO ONORARIO

Cittadinanza Onoraria al Presidente Marsilio a Castel Castagna. Scrive il Comune: «Il Presidente Marsilio nasce da una famiglia, abruzzese da generazioni, ed esattamente di Tocco da Casauria. Come molti abruzzesi anche la sua famiglia è costretta ad emigrare alla ricerca di una vita migliore. La sua famiglia mantiene sempre i rapporti con il paese d’origine facendovi ritorno spesso e dove il Presidente Marsilio intesse rapporti di amicizia e di affetto con le tante persone del luogo e che tutt’oggi permangono. Dopo anni la propria famiglia torna al paese natale ed il padre tutt’oggi vive e risiede a Tocco da Casauria. Intanto Marsilio ha avuto, grazie al sacrificio dei propri genitori, la possibilità di laurearsi in filosofia, di essere un docente e di potersi dedicare alla sua più grande passione la politica. Infatti prima diventa Deputato della Repubblica e poi Senatore. Ma l’amore per l’Abruzzo è così forte che decide di lasciare lo scranno senatoriale e diventare il Presidente della Regione Abruzzo restituendo all’Abruzzo quanto ricevuto. La Sindaca” Abbiamo deciso, assieme alla mia amministrazione che ringrazio, di conferire la cittadinanza onoraria al Presidente Marco Marsilio perché ha saputo dare e fare tanto per l’Abruzzo basti pensare al Fondo di Svluppo e Coesione con un miliardo e 250 milioni che verranno investiti in infrastrutture, trasporti, ricerca, ambiente, mobilità, e tanto altro in Abruzzo; l’approvazione della Rete Ospedaliera con la costruzione di n.4 ospedali oltre a tutta la programmazione ospedaliera; l’allungamento dell’aeroporto di Pescara che diventerà intercontinentale con tutti i benefici che ciò comporterà per la nostra regione e tanto altro ancora. Il Presidente Marsilio non ha fatto mai mancare la sua vicinanza ai cittadini e alle istituzioni, si pensi che nel nostro comune, un piccolo e meraviglioso comune dell’ entroterra teramano, è venuto varie volte dimostrando affezione e vicinanza al territorio. Da tempo io e la mia amministrazione avevamo in animo di conferire la cittadinanza onoraria a Marsilio per le ragioni anzidette e sarà un onore ed un orgoglio poter annoverare tra i cittadini di Castel Castagna il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.”»