VIDEO/ NEL GIORNO DELLA FESTA DELLA DONNA SI E' INSEDIATO IL COMITATO PER LA PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

In occasione della ricorrenza della giornata internazionale della donna, si è insediato oggi ufficialmente a Teramo il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile (CIF) della Camera di Commercio Gran Sasso, composto dalle rappresentanti femminili del Consiglio camerale e delle Associazioni imprenditoriali di categoria, con lo scopo di promuovere le pari opportunità e valorizzare le donne nel ruolo di imprenditrici e manager.

Componenti del Comitato sono, dunque, la presidente Antonella Ballone, le consigliere camerali Vanessa Ciunci, Annalisa Del Cane, Domenica Giancarli, Franca Labrecciosa, Mara Quaianni e le rappresentanti femminili designate dalle associazioni di categoria: Fiorella Bafile, Roberta Palmerini e Silvia Scarpantonii.

“La nascita di questo Comitato rappresenta un passo importante per il nostro Ente, - dichiara Ballone - che riconosce il ruolo fondamentale delle donne nello sviluppo economico e sociale del territorio, attraverso un modello di crescita basato sulla parità di genere e sull’inclusione. Sono certa che questo Comitato saprà svolgere un lavoro prezioso per la nostra terra”.

Ai Comitati per l’imprenditorialità femminile delle Camere di commercio è affidato l’incarico di:

• Promuovere l'imprenditoria femminile attraverso iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione.

• Sostenere le donne imprenditrici nella fase di avvio e crescita delle loro attività.

• Favorire la rete tra le donne imprenditrici e creare sinergie tra loro.

• Rimuovere gli ostacoli che ancora impediscono alle donne di raggiungere il loro pieno potenziale nel mondo degli affari.

Scheda di presentazione di alcune componenti del CIF

ANNALISA DEL CANE

Laureata all’Università Luigi Bocconi in Economia Politica.Membro del Consiglio di Amministrazione di un’impresa di costruzioni con sede a Teramo ed operante intutto il centro Italia.Componente del Consiglio Generale di ANCE Teramo, del Comitato di Gestione e Consiglio Generale dellaCassa Edile della Provincia di Teramo, del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Formazione della ScuolaEdile (EFSE) della Provincia di Teramo.Per Confcooperative è componente del Consiglio di Presidenza dell’Unione Regionale Abruzzo, che da pocoha rinnovato i suoi organi confermandone la fiducia. È componente del Consiglio della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia. Sia nell’attività di impresa che nell’impegno associativo, ha sempre manifestato particolare sensibilità per itemi della parità di genere e dell’empowerment femminile, facendo anche parte della CommissioneDirigenti Cooperatrici Nazionale di Confcooperative.

DOMENICA GIANCARLI

Componente del Consiglio camerale. Gestisce un’attività commerciale, nello specifico una gioielleria, a Celano in provincia dell’Aquila. È associata a Confcommercio da più di 15 anni ed è stata consigliere di categoria per 10 anni

FRANCA LABRECCIOSA

Iscritta all’albo Artigiani dal 1976 e transitata al settore Commercionel 1987. Ha gestito 6 attività commerciali con 14 dipendenti, tutte nel centro storico di Teramo. Presidente commercio e turismo in CNA. L’8 marzo del 2013 è stata premiata dall’associazione Teramo Nostra come imprenditrice donna. Insieme alla figlia gestisce attualmente 3 attività commerciali di cui 2 in Teramo centro e una a Roseto.

FIORELLA BAFILE

Amministratrice della società Wash Agency (impresa di sanificazione ambientale) e fondatrice nel 2017 della Tindora Cosmetics, azienda cosmetica biotecnologica, certificataAIAB, che realizza prodotti cosmetici di alta qualità utilizzando lo zafferano DOP dell’Aquila. A soli 20 anni sente di voler fare l’imprenditrice proponendo prodotti di bellezza. Dopo solo 2 anni diventa responsabile Abruzzo della JafraCosmetics ed è premiata come la Top d’Italia per la vendita degli stessi. Dopo 14 anni di attività decide di aprire la prima partita Iva con la Società Wash Agency Srl, alla quale segue la “Event Space” impegnata nell’organizzazione di eventi per la valorizzazione dell’imprenditoria locale. Ormai in attività da 30 anni, sin dall’inizio il suo scopo è quello di creare un’aziendainnovativa dalla quale far emergere serietà, competenza, professionalità e soprattutto qualità del servizio offerto. Nel 2001 la sua azienda è chiamata a fare da impresa pilota in Italia per la responsabilità sociale ed è invitata al Ministero del Welfare per portare la sua testimonianza.

ROBERTA PALMERINI

50 anni, avvocato regolarmente iscritta all'albo del Foro di Avezzano dal 2021. Si occupa della Palermini Costruzioni s.r.l., con sede in Avezzano, azienda del padre nata nel1959 come ditta individuale Roberto Palermini. Componentedell'associazione dei costruttori, dal mese di gennaio 2018 ha ricevuto la nomina di vece presidente di Ance L'Aquila, quale espressione delle imprese associate della Marsica.Nella vita privataè sposata da 21 anni e madre di tre figli.

SILVIA SCARPANTONII

47 anni, socia di 2 aziende nel territorio della Val Vibrata, la IDRI SPA e ilMAGLIFICIO MATISSE SRL, la prima appartenente al settore Metalmeccanico e la seconda al settore Tessile.Subito dopo il diploma inizia a lavorare attivamente nelle aziende di famiglia ed a svolgere fin dasubito mansioni di Amministrazione, partecipando ad alcuni Master per la gestione ed Innovazioned’impresa e per il passaggio generazionale che ad oggi risulta completato con successo. Procuratrice alla IDRI con tutti i poteri di firma e Amministratore Unico delMaglificio Matisse per diversi anni. Oggi in entrambe le aziende fa parte della dirigenza e sioccupa principalmente della parte amministrativa, coni seguenti ruoli: Responsabile Acquisti con controllo e gestione per la ricerca continua di nuovi prodotti sul mercatoper lo sviluppo tecnologico e per l’utilizzo di materie prime sempre più sostenibili; Responsabile ufficio del Personale con controllo e gestione delle risorse umane; Responsabile della Qualità aziendale con il controllo delle attività per il mantenimento di tutte leCertificazioni acquisite negli anni;Supervisore Amministrativo sulla gestione contabile e finanziaria.