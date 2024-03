I LETTORI CI SCRIVONO / “POVERA TERAMO, COME TI HANNO RIDOTTA”

Buongiorno certastampa, vi invio questa foto col cuore gonfio di tristezza…. Guardate come hanno ridotto la nostra Teramo. Piazza Verdi è una discarica di inerti… possibile che quella roba non si potesse portare via? In altre città quando fanno questi lavori coprono i cantieri con i teli, e poi mi chiedo se appena finito il mercato cominceranno col Braga, la piazza la rivedremo solo tra sei anni? Ma fino ad oggi che hanno fatto?

Lettera firmata