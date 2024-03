PASQUA SI AVVICINA, MA A COLLEATTERRATO È ANCORA NATALE

Gentilissimo Don Paolo, in occasione dell’approssimarsi della Pasqua, potrebbe per favore provvedere alla sostituzione del Presepe di Colleatterrato con una crocifissione, o almeno una via Crucis? Sa, sembra alquanto anacronistica la visione della capanna di Betlemme, mentre la Cristianità guarda un sepolcro di Gerusalemme. Sono passati più di settanta giorni dalla Notte Santa, ma quel Presepe è ancora lì