SPERONATO DA UN’AUTO MENTRE VIAGGIA IN SCOOTER, MUORE SCONTRANDOSI CON QUELLA CHE LO PRECEDE

Tamponato da un’auto mentre viaggia sul suo scooter, finisce contro l’auto che lo precede e muore. A nulla sono serviti i soccorsi portati dagli uomini del 118, l’uomo, un 49enne di Silvi, Vincenzo Mattucci, è morto sul colpo, sul lungomare di Montesilvano. Sul posto, per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, la polizia locale di Montesilvano, che sta cercando di ricostruire il tragico incidente. Quello che sembra accertato, è che l’uomo sia morto per l’impatto contro l’auto che lo precedeva, sulla quale sarebbe finito in seguito al tamponamento da parte di un’altra auto, che viaggiava alle sue spalle.