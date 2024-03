OTTO MARZO / SOLO UOMINI AL LAVORO STASERA AL MCDONALD’S, PER CONSENTIRE ALLE COLLEGHE DI FESTEGGIARE

Otto marzo in salsa di galanteria, questa sera al McDonald’s di Teramo, dove tutto il personale maschile si è offerto di lavorare, per consentire alle colleghe di avere la serata libera per festeggiare. Un gesto semplice, ma significativo, che rinnova il senso della squadra ed esalta anche i valori dell’amicizia, oltre che quello spirito di colleganza sincera che è alla base della riuscita di un gruppo di lavoro. Stasera, quindi, solo uomini in servizio, in tutte le posizioni del ristorante, magari per servire una numerose clientela… femminile.