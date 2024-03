I LETTORI CI SCRIVONO / “CHE FINE HANNO FATTO I LAVORI DEL CAMPO DI BOCCE A PIANO D’ACCIO, CAVALLARI E SINDACO AVEVANO PRONESSO CHE…”

Questi sono i campi di bocce di Piano D'accio, raggiungibili con un bel viale abbandonato alle voragini. Il Circolo bocciofilo è un cantiere abbandonato, pare perché non sono sufficienti i 40,000 euro stanziati. Eppure il Sindaco e Cavallari ci avevano promesso che i lavori sarebbero stati portato al termine al più presto, ma così non è successo e da una quarantina di giorno non vediamo più nessuno.