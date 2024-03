LA RISPOSTA / CAMPI DI BOCCE A PIANO D’ACCIO, IL CIRCOLO: “NESSUN RITARDO E NESSUN PROBLEMA DI SOLDI”

“I lavori non sono fermi, anzi: stanno procedendo perfettamente secondo il cronoprogramma”. Il vicepresidente del circolo di Piano d’Accio, Paolo Colucci, interviene per smentire il nostro lettore, che aveva segnalato il blocco lavori sui campi di bocce. “Hanno fatto il massetto, ma per stendere i campi in sintetico, si deve aspettare la giusta temperatura - continua Colucci - quindi non appena la temperatura sarà quella giusta, i lavori riprenderanno”. Anche sul tema dei finanziamentii, Colucci spiega: “All’inizio il Comune ha stanziato 30 Mila euro, ma poi visto che si doveva realizzare anche un cordolo, la somma è stata portata a 40 mila, quindi nessun problema”.