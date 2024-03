SI ROMPE TUBATURA, L’ACQUA ALLAGA UN GIARDINO E UN PINO CADE SULLA RECINZIONE DI UN PALAZZO

Stamattina, poco dopo le 9:00, una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta sul lungomare Roma, a Roseto degli Abruzzi, nei pressi dell'hotel Liberty, per una perdita da una condotta idrica della Ruzzo Reti. L'abbondante perdita d'acqua è stata provocata dalla rottura di una tubazione in metallo del diametro di 12 centimetri e ha comportato l'allagamento del giardino pubblico adiacente a viale Roma. La perdita d'acqua ha determinato un assestamento del terreno che ha provocato la caduta di un pino sulla recinzione di una vicina palazzina. I vigili del fuoco hanno dovuto procedere al taglio del pino caduto e di un altro completamente secco. Hanno dovuto anche tagliare un altro pino di grande altezza, per consentire al personale del Ruzzo di scavare nei pressi delle sue radici in condizioni di sicurezza riparare la tubazione danneggiata. Al momento la tubazione idrica è stata riparata e sono in corso le procedure per il ripristino della distribuzione dell'acqua. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia locale per regolare il traffico veicolare e il Sindaco di Roseto degli Abruzzi per gli adempimenti di competenza.