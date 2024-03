FURTO AL VECCHIO FORNO DI VIA BADIA, I LADRI INCAPPUCCIATI PORTANO VIA 1500 EURO, UNO DEI DUE E' FERITO ED HA PERSO SANGUE

Due persone incappucciate prendono la grata di un tombino e lo utilizzano persfondare una delle vetrine del Vecchio Forno Bakery Caffè in via Badia a Teramo. I due sono poi entrati nonostante l'allarme e portato via la cassa. Poi sobno fuggiti ma uno dei due è caduto ferendosi.

Il bottino si aggira intorno ai 1500 euro. La cassa senza soldi è stata ritrovata nei pressi della scuola Savini in piazza Aldo Moro. I dipendenti si sono accorti solo stamattina poco prima delle 6 dell'accaduto. Sul posto la Polizia.