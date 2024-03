SI ROMPONO LE ACQUE IN FILA AL SEGGIO, PARTORISCE SUBITO DOPO IN OSPEDALE

Incinta di 36 settimane si reca al seggio per votare e mentre attende il suo turno si verifica quella che in gergo medico è l'amnioressi spontanea, comunemente detta rottura delle acque. È accaduto questa mattina a Sulmona, in una sezione collocata nel liceo Artistico (provincia dell'Aquila). La donna non è riuscita a entrare in cabina elettorale per il voto. È stata immediatamente accompagnata in ospedale dal marito in auto e poche ore dopo, con un parto cesareo nel reparto di Ostetricia e ginecologia, è venuto alla luce un bambino. Mamma e figlio stanno bene.