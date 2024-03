L'APPELLO/ "SALVIAMO L'ABRUZZO IRISH FESTIVAL A NOTARESCO"

Salvate l'Abruzzo Irish Festival a Notaresco: L'unico evento continuativo in grado di far spostare ogni anno migliaia di ragazzi in un paese dell'entroterra (in un momento storico della provincia dove il 95% del turismo é nelle cittadine che abitano sul mare).

Le decine di migliaia di persone che ogni anno vengono a Notaresco per il Festival contribuiscono sostanzialmente a sostenere le attività economiche del centro storico.

Il Festival non è da salvare solo perché piace a Luca, Nicolò o Alessandro, ma perché porta il nome di Notaresco in giro per il mondo, producendo una pubblicità assurda per la nostra cittadina.

Stiamo perdendo questo Festival e potremmo accorgerci troppo tardi del valore di ciò che ci sta scivolando via. Un Festival che ci invidiano tutti e che presto potrebbe avere come palcoscenico una cittadina diversa dalla nostra.

Qualcuno salvi l'Abruzzo Irish Festival a Notaresco!

Qualcuno ci aiuti a non far sì che Notaresco ritorni solo un paese per vecchi!

L'appello arriva da un gruppo di giovani del comune teramano.