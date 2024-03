DROGA E ALCOL, I CARABINIERI SCOVONO ALLA GUIDA GIOVANI E MENO GIOVANI

I Carabinieri della Compagnia di Teramo, hanno eseguito un capillare controllo del territorio mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli inerenti l’usodi bevande alcoliche e/o stupefacenti da parte di chi si mette alla guida di mezzi. Nel corso dell’attività i Carabinieri hanno fatto un massiccio uso dell’apparato “etilometro” in dotazione. Sono stati inoltre controllati i luoghi della città di Teramo, frequentati da giovani, ove potenzialmente si spacciano e si consumano stupefacenti, quale la zona di Piazza Garibaldi, la Piazzetta del Sole, Piazzale San Francesco, villa Comunale etc.

Il servizio, che ha visto coinvolte alcune delle Stazioni e la sezione Radiomobiledella Compagnia Teramana, è stato eseguito prevalentemente nella città di Teramo: presidiando le principali arterie stradali del territorio; ispezionando gli esercizi pubblici; verificando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’A.G. agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione; vigilando sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme al codice della strada specialmente per quanto attiene l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi.

Nel corso del servizio, cinque conducenti di auto e un conducente di una moto di grossa cilindrata sono stati trovati positivi all’alcool in particolare nel caso di un automobilista è stato rilevato un tasso alcolico di ben sei volte il limite consentito. Per tutti è scattata la denuncia all’A.G. e il ritiro della patente. Sono state inoltre ritirati 3 documenti di circolazione e sequestrato un automezzo.

Altri due soggetti che sono stati trovati alla guida delle proprie autovetture sono risultati positivi all’assunzione di stupefacenti e privati della patente di guida.

In Piazza Garibaldi è stato identificato un soggetto che deteneva grammi 30 circa di “marijuana” suddivisa in dosi, lo stesso è stato segnalato all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, inoltre, nel medesimo contesto, sono stati identificati 3 giovani in possesso di esigue quantità di marijuana che sono stati segnalati alla Prefettura di Teramo quali assuntori di stupefacenti.

Sono staticontrollati 10esercizi pubblici, identificati oltre 100 soggetti e controllati 47 mezzi e molti autisti sono stati sottoposti a controllo con apparato etilometro, verificata la posizione di 10 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o a misure restrittive della libertà personale.

Tale servizio si inquadra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, tale tipologia di attività continuerà senza sosta e sarà eseguita al fine di prevenire e reprimere i reati in genere e in particolare quelli inerenti l’abusodi alcolici e/o di stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi, ciò per assicurare la piena sicurezza a tutti gli utenti della strada.