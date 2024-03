VENERDI 15 MARZO, LA FESTA DEI 100 GIORNI DAGLI ESAMI DI STATO A SAN GABRIELE

Venerdì 15 marzomigliaia distudentidelle ultime classi delle scuole superiori, provenienti da tutto l’Abruzzo e anche da fuori regione, si ritroveranno al santuario di San Gabriele (Teramo)per festeggiare i “100 giorni agli esami di maturità”, manifestazione giunta alla 44° edizione. Migliaia di studenti affollerannonumerosi il santuario per una giornata di preghiera e festa in compagnia del santo loro protettore.

La giornata è unica nel panorama nazionale e consiste in una specie di ritiro spirituale con preghiera, confessioni, messa e momento di festa. Non mancherà ovviamente la scontata raccomandazione al santo protettore dei giovani e degli studenti perché dia una mano in vista degli esami. Diversi religiosi passionisti, tra cui molti confessori, saranno a disposizione dei giovani per l’intera giornata. ​

Il programma prevede la celebrazione di sante messe per gli studenti alle ore 10 e alle ore 11.30. Dopo ogni messa ci sarà il tradizionale e atteso rito della benedizione delle penne.Seguirà nel piazzale del santuario uno spettacolo condotto da FedericaPeluffocon i ragazzi di Dreams talenti d’Abruzzo e i ragazzi scuola SLM con DJ Set. Al termine ci sarà la premiazione dei video contestTikTok. Lo spettacolo sarà ripreso dall’emittente televisiva abruzzese Rete8. A tutti i giovani sarà consegnata la lettera che il vescovo di Teramo-Atri monsignor Lorenzo Leuzzi ha scritto ai maturandi.

Il santuario, con la collaborazione delle forze dell’ordine e di varie unità sanitarie, metterà in piedi un grande apparato organizzativo sia per l’aspetto spirituale che per la sicurezza e l’assistenza sanitaria ai giovani. Come ogni anno, saranno emesse dalle autorità competenti apposite ordinanze che vieteranno per la giornata del 15 marzola vendita e il consumo di alcoliciin tutta la zona del santuario.