PARTE OGGI, MA NON IN TUTTO L'ABRUZZO, IL NUE (NUMERO UNICO DI EMERGENZA) 112

Da oggi, 12 marzo, nei territori dell'Abruzzo serviti dai distretti telefonici di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto, è attivo il Numero unico europeo di emergenza (Nue) 112, il numero di telefono presente in tutti gli stati dell'Unione europea che assicura l'accesso ai diversi servizi di soccorso. Successivamente, il 26 marzo, si uniranno anche i distretti telefonici di Teramo, L'Aquila, Sulmona e

Avezzano. Lo ricorda in una nota la Asl di Pescara. Il Nue 112 è un servizio che permette, con un unico numero, di richiedere urgentemente l'intervento di forze dell'ordine, Vigili del fuoco, servizio emergenza medica 118 e assistenza in mare. Si tratta di uno strumento di coordinamento che consente di fare filtro attivo sulle chiamate in arrivo e di convogliare in un unico numero tutte le linee 112, 113, 115 e 118. Di conseguenza, le chiamate arriveranno a una centrale unica di risposta (Cur), dove operatori opportunamente formati si occuperanno di smistarle poi alla centrale operativa competente.

La Cur abruzzese è ospitata negli uffici dell'Aquila dell'Agenzia regionale di Protezione civile ed è presidiata da una pattuglia di 40 operatori preparati per coprire i tre turni

nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7. Dalla data di entrata in servizio del Nue, componendo qualsiasi numero di emergenza si entrerà in contatto con

l'operatore della centrale unica di risposta del 112 che prenderà in carico la chiamata. L'operatore, avvalendosi di un modernissimo software capace di fornire l'esatta localizzazione

del chiamante ed eventualmente utilizzando un sistema di traduzione simultanea per telefonate in lingua straniera ed un

sistema di messaggistica per le persone sorde, una volta individuata l'esigenza, trasferirà la telefonata direttamente

all'ente competente: carabinieri, polizia di stato, vigili del fuoco, emergenza sanitaria, capitaneria di porto. Il tutto in

meno di un minuto. Il Nue potrà essere attivato anche tramite

l'app gratuita "Where Are U", che invia i dati di localizzazione

e la tipologia di intervento richiesto automaticamente alla

centrale unica di risposta, anche senza la necessità di avviare

la chiamata in voce