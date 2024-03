VIDEO/ ECCO CHI E' SALVATORE CIMINI CANDIDATO ALLA CARICA DI RETTORE DOPO MASTROCOLA: «TERAMO CITTA' UNIVERSITARIA NON DOVRA' ESSERE SOLO UNO SLOGAN, SPAZIO A RICERCA E DIDATTICA»

E' pronto Salvatore Cimini a candidarsi a Rettore nel post Mastrocola, mandato in scadenza a giugno. "La mia idea di università è quella di condivisione ed inclusione, occorre, per me, rilanciare il nostro ateneo. Tre direttori di dipartimento hanno sottoscritto la mia candidatua e ne sono contento ma ora dobbiamo andare tutti insieme. Al centro dell'ateneo io vedo la didattica e la ricerca e voglio far diventare Teramo davvero "città universitaria" e non più uno slogan come è stato fino ad oggi. Il rettorato di Mastrocola ha investito sulla ricerca ed io ho conosciuto bene il suo percorso avendo ricoperto il ruolo di direttore generale per due anni. Il mio obiettivo è rilanciare la ricerca e su questa c'è una discontinuità con il rettore attuale". Oltre a Cimini si è candidato il preside della facoltà di Scieze della Comunicazione Christian Corsi che intervisteremo nei prossimi giorni.