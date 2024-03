VIDEO/ INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO UNITE, TORNA IL RETTORE EMERITO D'AMICO EMOZIONATO E STANCO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE: "BISOGNA TROVARE SUBITO I SOLDI PER L'EX MANICOMIO"

Torna a Teramo, emozionato e con una standing ovation ed anche con tanta voglia di fare (in opposizione) per la Regione Abruzzo, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico che ha avuto luogo oggi all'università di Teramo alla presenza del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Tra le prime cose da fare per la sua città trovare i fondi mancanti per il completamento dell'ex manicomio dove avrà sede la cittadella della cultura.