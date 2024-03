VIDEO/ BORGATTI CONSEGNA UNA LETTERA AL MINISTRO DELL'AMBIENTE PER SALVARE LA RISERVA DEL BORSACCHIO

Una lettera è stata consegnata stamattina da Marco Borgatti al Ministro dell'Ambiente. Si tratta di un appello per salvare la riserva del Borsacchio. Il 26 marzo il Ministero ha tempo per impugnare la legge in caso contrario sarà impugnato al Tar. Gli agricoltori festeggiano per la riconferma del presidente Marsilio.