I LETTORI CI SCRIVONO / NEANCHE LE ELEZIONI CI HANNO SALVATI DALL'ASFALTO DI PORTA MADONNA



Benvenuti a Porta Madonna, nell'area archeologica... oooppss, ma questa non è l'area archeologica, è l'asfalto "contemporaneo" dei marciapiedi di una zona che meriterebbe altro rispetto. Abbiamo sperato che almeno per le elezioni facessero qualcosa, ma non è stato così... cosa dovremo aspettare?