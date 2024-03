FOTO/ VANDALI "ASSALTANO" LE SCUOLE PINETESI E NESSUNO CONTROLLA...

Assalto dei teppisti alle scuole di Pineto. Non si ferma l’ondata vandalica dei ladri e teppistici ai danni delle scuole di Pineto. Come facesse parte di un perverso gioco di ruolo stile criminale, la banda sfonda a sassate i vetri, entra e devasta il nido dei bimbi pinetesi delle elementari e medie. Ci riferiscono che poco meno di una settimana fa, prima dell’apertura dei seggi, erano stati in “visita” al plesso di Borgo Santa Maria, anche se in verità nessuno tra forze dell’ordine e autorità del posto ci ha segnalato l’accaduto. Stamattina è toccato a Calvano. Vetri spaccati, aule devastate ed un computer rubato. All’interno vi erano persino macchie di sangue di uno della banda ignota (per ora) che entrato di forza dalle porte vetrate rotte si sarebbe tagliato probabilmente la mano. Insomma uno spettacolo degno dei peggiori film dell’orrore. Perché tutto questo? Non è ancora chiaro il movente. Potrebbe trattarsi di meri gesti di sfida e vandalici. Si indaga se le telecamere posizionate nelle vicinanze abbiano scorto qualcosa. I fatti accaduti lasciano pieno sgomento in paese. Un paese lo si precisa orfano di sindaco e giunta, anche se finora il commissario prefettizio ha fatto tantissimo per la cittadinanza e si è certi che darà un segno forte per frenare questa catena del delirio.

Mauro Di Concetto