GIULIANOVA/ CANI IN SPIAGGIA, IL BAGNO SOLO LA MATTINA PRESTO E DOPO LE 18

"E' consentito attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'accoglienza del cane, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. Le zone potranno essere dotate di spazi individuali, delimitate con materiale naturale, non impattante, in armonia con l'ambiente circostante, di altezza massima 1,50 metri. «Lo specchio acqueo antistante le zone dedicate all'accoglienza del cane, avente superficie massimo di 100 metri quadri può essere utilizzato per il bagno dei cani, esclusivamente fuori dalle fasce orarie di balneazione, deve inoltre essere opportunamente delimitato con boe, corde galleggianti e dotato di adeguata segnaletica, previa comunicazione al Comune».

E' quanto si legge nell'ordinanza balneare pubblicata a Giulianova per la stagione estiva. I cani potranno fare il bagno molto presto la mattina (prima delle 9) o nel tardo pomeriggio (dopo le 18), fuori dell'orario in cui, con la presenza del bagnino, è garantita la balneazione delle persone.