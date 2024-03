FOTO/ LAVORI IN CORSO A VILLA POZZONI PER IL NUOVO MC DONALD'S CHE APRIRA' PRIMA DELL'ESTATE

Lavori in corso a Villa Pozzoni tra Colleranesco e Giulianova, sulla statale. Ruspe in azione per il conto alla rovescia che porterà all'apertura, prima dell'estate, del nuovo Mc Donald's di Giulianova. I lavori sono iniziati in un'arteria molto trafficata così come richiesto al Comune che ha immediatamente accolto con entusiasmo la proposta della Corporation. La proprietà ha stanziato 180.000 euro per gli allacci. L'area interessata è di 5000 metri quadrati. L'edificio occuperà 500 metri e sarà ad un piano, praticamente uguale a quello di Teramo con aree verdi e parcheggi. Giulianova ospita anche il Burger King che si trova sulla nazionale Adriatica nella zona nord della città, ma il Mc Donald's, si sa è un'altra cosa.