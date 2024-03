TERAMO/ SU QUATTRO DISTRIBUTORI IN VIALE CRISPI NE FUNZIONA SOLO UNO...DIFFICOLTA' A FARE RIFORNIMENTO

L’Associazione Robin Hood, rileva nella giornata di ieri difficoltà per fare rifornimento in Viale Crispi a Teramo, dei quattro distributori esistenti solo uno era in grado di funzionare. Un distributore chiuso per cambio gestore, uno chiuso definitivamente per mancato rinnovo concessione ed uno privo di rifornimento.

Si ritiene che la situazione tornerà alla normalità nella giornata odierna è evidente che il mancato funzionamento di due distributori ha portato ad un maggior afflusso rispetto alla media storica sugli altri distributori che non sapendo si sono riforniti normalmente.

L'osservatorio prezzi dell'associazione conferma come più economica e con maggior servizio reso su Teramo la pompa bianca di Scapriano.