NUOVE ENERGIE: «IL RISULTATO DI GATTI CI AIUTERA' A RIMANDARE A CASA LA GIUNTA DELLE FESTE E DELLE STRISCE BLU»

L’associazione politica Nuove Energi intende esprimere tutta la propria soddisfazione per il risultato plebiscitario del nostro amico Paolo Gatti. Tutto il comitato di Nuove Energie, già in tempi non sospetti, aveva scelto in maniera netta e decisa di sostenere la candidatura di Gatti. Il Presidente dell’Associazione Massimiliano Cacciatore spiega cosi le motivazioni che hanno spinto il movimento politico a prendere una posizione netta a favore di un unico candidato:” Alla base della scelta c’era, oltre la stima e l’amicizia che ci lega a Paolo, la necessità di restituire a Teramo un rappresentante esperto, autorevole e capace di battersi per il bene della nostra Provincia”. “in questo senso – continua il Presidente Cacciatore – Paolo Gatti incarna perfettamente le qualità politico – amministrative richieste; come del resto poi confermato dal risultato elettorale.” Conclude il Presidente:” adesso, che Gatti è tornato ad assumere un ruolo di primo piano, finalmente, il centrodestra teramano può contare su un suo rappresentante sul quale stringersi per rimandare a casa la Giunta delle feste e delle strisce blu, che tanti danni sta facendo alla nostra città.”

Rudy Di Stefano, riferimento politico dell’associazione, da sempre in prima linea nelle campagne elettorali di Gatti, ringrazia tutti gli associati e simpatizzanti di Nuove Energie: ” essendo stato il promotore del sostegno (da parte di tutto il movimento di Nuove Energie) verso l’amico Paolo, sono particolarmente soddisfatto e ringrazio tutti i componenti dell’associazione per aver - fin da subito condiviso – con lealtà e determinazione la volontà di scendere in campo insieme, senza se e senza ma, al fianco di Paolo.”

“Tuttavia – continua Rudy Di Stefano – ritengo che, al di là di ogni ragionamento politico o elettorale che sia, la vera forza di Paolo Gatti è Paolo Gatti stesso!! A lui va il più grande ringraziamento per esser tornato da protagonista nella politica attiva. Io personalmente mi sono sentito nuovamente a casa mia e, grazie a Paolo, oggi tutto il centrodestra teramano (dopo anni di smarrimento) può finalmente tornare a contare su un vero leader.” Conclude Rudy Di Stefano:” Lo stesso partito, Fratelli d’Italia, ora ha un’occasione unica: fare quel salto di qualità che a Teramo, fin ora, è mancato”

Il Direttivo tutto, conclude il presente comunicato, ringraziando tutti gli amici e sostenitori che hanno condiviso con noi questa bella campagna elettorale ed augura buon lavoro al riconfermato Presidente Marsilio ed a tutti i consiglieri eletti.

Il Direttivo di Nuove Energie