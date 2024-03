FUTURO IN / LA TERAMO DI D’ALBERTO PERDE DUEMILA VOTI, IL RISULTATO DI GATTI PUNISCE QUESTA AMMINISTRAZIONE APPROSSIMATIVA E SCADENTE

La lista di Futuro In, da sempre colonna civica del centrodestra teramano, si congratula con il riconfermato Presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio per la brillante rielezione ed augura buon lavoro a tutti i componenti del rinnovato Consiglio Regionale, in particolar modo a Paolo Gatti. La lista di Futuro In, da sempre colonna civica del centrodestra teramano, si congratula con il riconfermato Presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio per la brillante rielezione ed augura buon lavoro a tutti i componenti del rinnovato Consiglio Regionale, in particolar modo a Paolo Gatti.

Infine un ringraziamento ed un auspicio rivolto ai 10.867 cittadini che hanno scritto il nome Gatti sulla loro scheda elettorale: questa nostra piccola provincia ritornerà con garbo, ma con imperitura fermezza al centro della scena politica regionale.

E’ bello ricordare il fatto che Paolo Gatti oramai quindici anni fa insieme ad un gruppo di amici, che ancora lo accompagna, è stato il fondatore della lista di Futuro In ed in questo lungo periodo il nostro Paolo ha vivificato costantemente le forze della lista con la continua ricerca di nuova linfa dalla c.d. società civile, favorendo così l’afflato democratico che in ogni aggregazione umana è alla base della civiltà.Oggi gli amici di Futuro In del comune di Teramo che nella vincente campagna elettorale appena conclusa hanno aiutato Paolo ad essere, con 3648 voti, il più votato e primo degli eletti a Teramo città, nutrono con maggior convinzione la speranza che si possa programmare con i tempi che la politica, quella con la P maiuscola, abbisogna, la riconquista del comune di Teramo oggi governato in maniera a dir poco approssimativa e scadente.A tal proposito va segnalato il fatto che rispetto alle ultime elezioni comunali la coalizione di centrosinistra ha perso più di duemila voti, nonostante la presenza della lista di Azione tra le sue fila, compagine che alla corsa a palazzo di città aveva invece appoggiato il candidato di centrodestra.Difatti i 16.267 voti raccolti da D’Alberto con le sue liste, oggi, nonostante l’accordo con Azione e la candidatura di due assessori comunali, si sono ridotti a circa 14.000 raccolti dal candidato D’Amico, con un evidente flessione di gradimento di un’amministrazione impegnata più sui selfie che sui problemi della città, come peraltro denunciato anche da autorevoli esponenti politici del centrosinistra.Abbiamo osservato poi, con piacere, la coesione che vi è stata intorno alla candidatura del Presidente Marsilio, coesione che purtroppo qualche mese fa è mancata alle comunali teramane dove qualcuno non si è impegnato nel modo che tale competizione meritava ed in cui è mancata sicuramente quella regia politica tra i partiti che invece il Presidente Marsilio ha esercitato con grande maestria.Auspichiamo, anche nell’ottica della riforma costituzionale in itinere che il centrodestra sta portando avanti in Parlamento, una sempre maggiore coesione tra i partiti che anche in questa tornata elettorale abruzzese hanno dimostrato che quando si corre uniti intorno alle cose da fare i risultati elettorali sono premianti.Giovannibattista QuintilianiCoordinatore Futuro In Teramo