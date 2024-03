RUBA UN’EVOQUE, INSEGUITO DAI CARABINIERI SI SCHIANTA CONTRO AUTO IN SOSTA E RIESCE A SPARIRE

I Carabinieri della Stazione di Silvi Marina nella notte appena trascorsa hanno recuperato una “Range Rover Evoque”, che era stata rubata nel parcheggio antistante una abitazione della località costiera.

I militari in servizio di controllo del territorio notavano l’autovettura che speditamente viaggiava lungo il tratto urbano della SS 16, alla stessa intimavano l’alt ma l’autovettura invece di fermarsi proseguiva la corsa. Ne nasceva un inseguimento per le vie del paese che aveva termine in una viuzza dove il suv andava ad impattare con un’auto in sosta. Il conducente abbandonava l’auto e a piedi faceva perdere le proprie tracce nelle vie circostanti.

Gli accertamenti successivi permettevano di accertare che l’auto era stata rubata poco prima a breve distanza da dove i carabinieri l’avevano intercettata e cercato di fermarla. Il proprietario ignaro dell’accaduto è stato svegliato dai militari che gli hanno formalmente riconsegnato il mezzo.

I Carabinieri stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti nella zona e cercando ulteriori elementi per risalire all’uomo che era alla guida del mezzo rubato, nonché di eventuali complici.