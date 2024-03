SUICIDIO A CASTROGNO, CUCCHI: «UN'ALTRA TRAGEDIA ANNUNCIATA»

"Un altro suicidio in carcere. Un'altra sconfitta dello Stato di diritto. Questa volta a Teramo, dove un detenuto giovanissimo ha deciso di farla finita impiccandosi nella sua cella, nel giorno del suo compleanno. Siamo di fronte ad una strage infinita. Mi chiedo a quante altre tragedie 'annunciate', perché di questo si tratta, dobbiamo

assistere, prima che si intervenga sulle condizioni disumane

degli istituti di pena. Ad oggi il senso di impotenza, è per me

devastante. Recentemente ho visitato la Casa Circondariale di

Castrogno, dove ho potuto constatare di persona una situazione

che definire critica è solo un eufemismo: sovraffollamento,

eccessivo uso di psicofarmaci, problemi legati alle visite

specialistiche dell'Asl e ovviamente agenti in sottorganico". Lo

afferma la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi.

"Un drammatico filo rosso unisce tutte le nostre carceri: le

disumane condizioni di vita che riguardano tutti, detenuti e

agenti, in perenne sotto organico. Una situazione che non si

risolve con nuove fattispecie di reato, come fa questo governo o

con continue strette securitarie, ma con un lavoro prima di

tutto culturale. Bisogna far uscire dal regime di detenzione -

spiega - chi è affetto da malattie psichiatriche, i

tossicodipendenti, che dovrebbero essere seguiti in altre

strutture più idonee e tutti coloro che sono in carcere per

scontare i cosiddetti reati minori e che potrebbero usufruire

delle misure alternative. Le carceri devono essere svuotate, non

riempite. E' ora che anche il Governo dei Patrioti se ne renda

conto", conclude.