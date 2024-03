GRAVE INCIDENTE TRA UN TIR, UN CAMION, UN FIORINO E UNA CLASSE A

Grave incidente sulla Statale 150. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, si sono scontrati un tir, un camion di Mondo convenienza, un Fiorino e una Mercedes classe A. Ad avere la peggio è stato il conducente si quest’ultima, che è rimasto incastrato nell’auto. Solo in seguito si è riusciti ad estrarlo dall’ auto e affidarlo alle cure dei sanitari del 118, che l’hanno portato al Mazzini per un politrauma, ma non corre fortunatamente pericolo di vita. Ferito leggermente anche l'autista del Fiorino.