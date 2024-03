ELEZIONI / CORONA: «FDI E' IL PRIMO PARTITO A TERAMO»

In qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia esprimo grande soddisfazione per la rielezione a presidente della Regione Abruzzo di Marco Marsilio. Una soddisfazione che si estende all’elezione in consiglio regionale dei due eletti nella lista del partito che rappresento: Paolo Gatti e Umberto D’Annuntiis a cui rivolgo le mie più sincere congratulazioni. Paolo Gatti è stato il più votato, con oltre diecimila preferenze (precisamente 10.867), superando di gran lunga, sia in provincia che nella città di Teramo, qualsiasi candidato del cosiddetto campo larghissimo del centrosinistra.

A tal proposito rilevo, con enorme soddisfazione, che Fratelli d’Italia per la prima volta nella sua storia è stato il partito più votato a Teramo con 5652 preferenze.

Ben diversa è l’analisi del voto riguardante la coalizione guidata dal sindaco Gianguido D’Alberto che, in soli dieci mesi dalle ultime elezioni comunali, ha perso circa 2000 voti passando dai 16.200 ai 14.200 ottenuti dal candidato Luciano D’Amico.

Questo dato rappresenta una inconfutabile conferma di quanto evidente in città ossia che, nonostante siamo nei primi mesi del secondo mandato D’Alberto, molti cittadini si siano pentiti delle loro scelte.

Tra i banchi del consiglio comunale proseguiremo il nostro lavoro di opposizione seria, puntuale e attenta, consapevoli che l’aumento di consenso dell’area del centrodestra (+1500) e la netta diminuzione di consenso dell’area D’Alberto (‐2000), nonostante l’aggiunta della lista di Azione, rappresentino dati incoraggianti seppur ancora insufficienti.

Tuttavia sono certo che proseguendo su questa strada, in un campo coeso più che allargato, presto diventeremo maggioritari anche nella città di Teramo così come nella Regione Abruzzo e in Italia.



Il capogruppo e consigliere comunale di Fratelli d’Italia

Luca Corona