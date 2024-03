UNITE / OGGI LA CERIMONIA DELLE LAUREE DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, IL PROF. CORSI: «VI AUGURO DI TROVARE LA BELLEZZA...»

Nella giornata di oggi si è svolta in Aula Magna la 67° cerimonia di conferimento delle lauree del Dipartimento di Scienze della comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo. Sono stati proclamati 26 dottori in Scienze della comunicazione, 11 in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, 14 in Comunicazione per la gestione delle organizzazioni e 2 in Media, Arti e Culture. Durante la cerimonia il Direttore del Dipartimento, Prof. Christian Corsi, ha voluto sottolineare il grande senso di responsabilità che ha sempre percepito nel formare quelli che definisce dei veri e propri professionisti in formazione.

«Vi auguro di trovare sempre la bellezza in un percorso personale e professionale che sia appagante al massimo, la bellezza di trovare le amicizie e i sentimenti che vi possano accompagnare edarricchire in un percorso di vita di grande felicità e serenità. Vi ringrazio per averci scelto e per esservi affidati a noi per la vostra crescita, grazie per averlo fatto in una università pubblica, grazie per averlo fatto all’Università degli Studi di Teramo, guardiamo sempre il futuro con grande fiducia per realizzare insieme, ancora, tanti progetti».