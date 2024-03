ARRIVANO LE PRIME PRENOTAZIONI A GIULIANOVA, HOTEL E CAMPEGGI APERTI PER LE FRECCE TRICOLORI

Riapriranno per Pasqua alcuni hotel a Giulianova, in anticipo rispetto alle altre località teramane e abruzzesi ma il clou ci sarà per i primi giorni di maggio. Ci si prepara in anticipo, infatti, a Giulainova per accogliere gli 80 mila visitatori (questa è la previsione) per l'evento delle Frecce Tricolori che si esibiranno dal 17 al 19 maggio prossimo. A San Benedetto del Tronto arrivarono 100mila certificate. Questo significherà che a Giulianova tutti gli alberghi saranno pieni e con riflessi indiscutibili anche sul commercio cittadino. Anche per prepararsi a questo evento gli hotel hanno deciso di riaprire prima rispetto alle scorse stagioni per cui, tra il 15 e il 16 maggio saranno tutti in attività. Lo faranno anche i campeggiatori. Una bella boccata di ossigeno per l'accogliente Giulianova che si prepara in anticipo a vivere eventi di portata internazionale...in attesa del grande concerto, il cui cantante è ancora "misterioso".