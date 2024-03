ATTIVO IL NUMERO UNICO DI EMERGENZA 1-1-2 CON PERSONALE DI ABRUZZO PROGETTI SPA

Il Numero unico di emergenza 1-1-2 è stato attivato a Pescara e Chieti ed entro il mese sarà in funzione anche all’Aquila e Teramo, grazie alla pattuglia dei 40 operatori formati e selezionati da Abruzzo Progetti, società in house della Regione Abruzzo, guidata dall'amministratore unico, Andrea Di Biase.

La centrale unica di risposta, che è ospitata negli uffici dell'Aquila dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, è organizzata per coprire i 3 turni nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7.

"Va in porto un progetto molto importante per l'Abruzzo - spiega Andrea Di Biase - Ringraziamo la Regione per la fiducia che ha riposto in noi. Vigileremo costantemente affinché vengano rispettate al meglio le procedure, consapevoli della grande responsabilità che ci è stata affidata".

Dalla data di entrata nel servizio del NUE, componendo qualsiasi numero di emergenza (112, 113, 115, 118, 1530), si entrerà in contatto con l'operatore della Centrale Unica di Risposta dell'1-1-2 che prenderà in carico la chiamata. L'operatore, avvalendosi di un modernissimo software capace di fornire l'esatta localizzazione del chiamante ed eventualmente utilizzando un sistema di traduzione simultanea per telefonate in lingua straniera ed un sistema di messaggistica per le persone sorde, individuata l'esigenza, trasferirà la telefonata direttamente all'ente competente: Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria, Capitaneria di Porto: il tutto in una manciata di secondi.

“Siamo orgogliosi di concorrere, certi della professionalità conquistata sul campo e nel tempo e della nuova acquisita, a fornire un servizio innovativo e all’avanguardia, a beneficio delle nostre comunità”, conclude l’amministratore.